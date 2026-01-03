Според международния анализатор проф. Йонко Мермерски нападението на САЩ по Венецуела има символика. По думите му то е извършено на същата дата, на която през 90-те години американските сили са извадили от Панама Мануел Нориега, а при предходния президентски мандат на Доналд Тръмп генерал Касим Сюлеймани беше убит в Ирак. По думите му първоначално операцията е била планирана за 31 декември, но е била отложена заради лошо време.

"Президентът Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната, като в момента се намират на път за Съединените щати, където ще бъдат изправени пред съдебна отговорност по обвинения в търговия с наркотици, пране на пари, организирана престъпност и други", добави Мермерски в предаването "Офанзива с Любо Огнянов". По думите му това е първият случай, в който действащ президент, избран на избори, ще бъде съден пред чужда юрисдикция.

САЩ нанесоха удари по Венецуела, заловиха и екстрадираха Мадуро (ОБНОВЯВА СЕ)

Той обясни, че действията на САЩ са насочени не само срещу Мадуро, но и като послание към другите южноамерикански държави, включително Мексико, за да се ограничи влиянието на наркокартелите и да се демонстрира решимостта на Вашингтон да защитава интересите си.

Йонко Мермерски припомни, че конфликтът между САЩ и Венецуела започва още през 1976 г.

Йонко Мермерски коментира и глобалните последици от събитията във Венецуела. Според него Китай, който наскоро е осигурил значителни доставки на петрол, може да се възползва от ситуацията, включително като използва геополитическата несигурност около Тайван.

Той подчерта, че "действията на големите световни играчи – САЩ, Русия и Китай, са внимателно координирани, като всеки преценява реакциите на останалите".

По думите на Мермерски рискът от директни военни конфликти между големите играчи е нисък.

В заключение Йонко Мермерски подчерта, че действията във Венецуела следва да се разглеждат както в контекста на историческите връзки на страната със САЩ, така и като част от текущото глобално пренареждане на влиянието на големите световни сили.

