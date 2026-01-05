Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденция на руския му колега Владимир Путин в края на миналата година, предаде Ройтерс.

През миналата седмица Русия обвини Украйна, че е изпратила 91 дрона срещу резиденцията на Путин в северозападната Новгородска област. Киев отрече това твърдение, което според него има за цел да саботира мирните преговори.

Същия ден Тръмп заяви, че много се е ядосал от предполагаемото украинско нападение, за което му е разказал Путин в телефонен разговор.

В неделя, говорейки пред репортери на своя самолет Air Force 1, президентът на САЩ обаче промени позицията си по въпроса.

„Не вярвам, че тази атака се е случила“, каза той в отговор на въпрос на журналист на борда на Air Force One, като отбеляза, че „преди дни никой не е знаел“ дали информацията е вярна.

Според западни разузнавания в Новгородска област е бил атакуван военен обект, който е далеч от резиденцията на Путин. Руски официални лица критикуваха Украйна за „неискреност“ в дипломатическите ѝ усилия, докато Киев и неговите западни съюзници отричат, че атаката се е състояла.

Тръмп заяви, че наистина нещо се е случило близо до резиденцията на Путин, но след преглед на доказателствата американските власти смятат, че тя не е била целта на Украйна.

Междувременно Зеленски обвини Русия, че е „пренесла войната в новата година“ с поредица от смъртоносни обстрели.

В Украйна бе обявена национална тревога рано на 5 януари, а нападенията в района на Киев убиха поне двама души, съобщиха властите.

