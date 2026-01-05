Ръководството на летище „Схипхол“ в Амстердам обяви, че е отменило 450 полета тази сутрин заради снеговалеж и тежки зимни метеорологични условия, като очакванията са броят им да се нарасне през деня.

Летище „Схипхол“ е най-голямото летище в Нидерландия. Намира се на 9 км югозападно от Амстердам.

Това е основно европейско летище. То е третото най-натоварено в Европа по брой обслужени пасажери и най-натовареното летище по брой самолетодвижения. Аеропортът има един терминал, който е разделен на три зали за заминаващи.

Кога един самолет може да излети и да се приземи безопасно

В неделя нидерландската авиокомпания KLM съобщи, че е била принудена да отмени 124 полета от и до летище „Схипхол“ заради зимните метеорологични условия.

Компанията, която е нидерландското подразделение на Air France-KLM, вече отмени стотици полети от петък, след като студеното време наруши нормалната работа на летището.

Ръководството на летище „Схипхол“ предупреди пътниците да очакват закъснения и анулирани полети, докато персоналът извършва обработка на самолетите против обледеняване.

Редактор: Цветина Петкова