Много хора признават, че палят по цигара на партита или в компания. По различни оценки около 10% от американците се определят като „социални пушачи“ – хора, които пушат единствено в определени ситуации. Макар изследванията върху този тип навици да са ограничени, експертите са категорични: дори и инцидентното пушене носи рискове – най-вече риск от пристрастяване.

Специалисти по кардиология и пулмология подчертават, че тютюнопушенето вреди по два начина. От една страна, то нанася щети на сърцето и белите дробове, а от друга – повишава вероятността от развитие на хронични заболявания в дългосрочен план. „Поразително е колко токсично е пушенето, дори когато става дума за една цигара на ден“, казва пред „Ню Йорк Таймс“ д-р Майкъл Блаха от Центъра за превенция на сърдечно-съдовите заболявания към Университета „Джонс Хопкинс“.

Българските подрастващи - на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия

При всяко вдишване в организма попадат никотин и хиляди химически съединения. При изгарянето на тютюна се отделят над 7000 вещества, а около 70 от тях са пряко свързани с развитието на рак. Дори единична цигара може да раздразни дихателните пътища, да причини кашлица и болки в гърлото и да повиши податливостта към респираторни инфекции. С времето пушенето води до трайни увреждания на малките въздушни мехурчета в белите дробове и увеличава риска от заболявания като хронична обструктивна белодробна болест и емфизем.

Проучванията показват още, че просто намаляването на броя изпушени цигари не води до съществено понижаване на рисковете за здравето. За разлика от това, отказването от пушене има моментален положителен ефект, макар че са нужни години, а понякога и десетилетия, за да се изравни рискът с този при непушач.

Лекарите подчертават, че дори рядкото пушене не е напълно безобидно. Една цигара годишно едва ли ще доведе до инфаркт или инсулт, но всяка изпушена цигара увеличава вероятността от изграждане на навик. Експертите съветват хората, които искат да избегнат изкушението, да разчитат на подкрепа от приятели, да имат алтернативи като дъвка и да си задават въпроса защо посягат към цигарата – за да се впишат в компанията, да се отпуснат или по навик. Осъзнаването на причината може да помогне за по-лесно отказване от този импулс.

В заключение, специалистите са единодушни: дори „само с повод“ пушенето не е безопасно, а най-сигурният избор за здравето остава пълният отказ от цигарите.

Редактор: Дарина Методиева