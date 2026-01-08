Франция обяви война на опасните шофьори с поредна сериозна мярка. Превишената скорост вече не е просто административно нарушение, а се счита за престъпление, което при определени обстоятелства може реално да изпрати нарушителя зад решетките. Всъщност Франция е сред държавите с най-строги правила за движение по пътищата в Европа – редом с Норвегия и Швейцария, където размерът на глобите често зависи от доходите на нарушителя.

По този закон във Франция се работи от миналото лято, но той официално влезе в сила от 29 декември 2025 г. Превишаването на разрешената скорост с над 50 км/ч вече може да доведе до наказание до 3 месеца затвор. Тежестта на санкцията обаче зависи от съдебната процедура, наличието на рецидив и съпътстващи утежняващи фактори.

До момента превишената скорост се наказваше с глоба до 1500 евро, а сега санкцията може да достигне 3750 евро. Освен това са възможни и допълнителни последици като конфискация на превозното средство, отнемане на шофьорската книжка за срок до 3 години и отнемане на 6 точки от талона.

Френските шофьори разполагат с общо 12 контролни точки. Дори малки нарушения могат бързо да намалят броя им. Така например превишение между 5 и 19 км/ч над допустимото води до отнемане на 1 точка.

Праговете за толерантност са ниски и при шофиране в нетрезво състояние. Ако концентрацията на алкохол в кръвта е 0,8 грама на литър, нарушението се квалифицира като криминално деяние и може да доведе до 2 години затвор, глоба до 4500 евро, отнемане на книжката и на 6 контролни точки от талона.

Любопитен детайл в законодателството е, че ако водач бъде заловен с устройство, което сам е монтирал в автомобила си с цел да следи или сигнализира за контрол на скоростта, санкцията е отнемане на 6 точки и глоба от 1500 евро.

В страната са разположени над 4500 камери за контрол на скоростта. Френската държавна хазна реализира сериозни приходи от глоби – годишно над 1,2 милиарда евро постъпват само от пътни нарушения. За последните 10 години обаче броят на нарушителите е нараснал с над 70%.