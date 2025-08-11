Снимка: iStock
Спътничката му пък опитала да подкупи полицаи от Кнежа
Хванаха шофьор, завел друг мъж да даде кръвна проба за алкохол вместо него. Спътничката му пък опитала да подкупи полицаи. Случаят се разиграл в малките часове на 9 август в Кнежа.
Около 02:50 часа на улица „Димитър Бутански“ полицейски патрул спрял за проверка лек автомобил, шофиран от 50-годишен водач. При извършения контрол той отказал да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство, като заявил, че ще предостави кръвни проби за медицинско изследване.
Мъж от Русе осъди МВР заради фалшиво положителен тест за наркотици
С намерението да прекрати съставянето на акт, неговата 47-годишна спътничка успяла да хвърли през отворения прозорец на служебния автомобил банкнота от 100 лева. Жената се обърнала към служителите от РУ – Кнежа с думите „Ето, да се почерпите“. Задържана е веднага и е отведена в РУ-Кнежа.
Минути по-късно същата нощ 50-годишният шофьор отишъл в сградата на ФСМП - Кнежа заедно с 20-годишен. По-младият мъж дал кръвна проба вместо нарушителя. На място дошъл полицейски инспектор, който установил размяната. Иззетата кръвна проба е унищожена и е взета проба за лабораторен анализ от 50-годишния шофьор. Разпитан е свидетел.
И за двете престъпления в образувано досъдебно производство.
