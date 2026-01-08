Кризата със сметосъбирането в София продължава, като в редица столични квартали се оформят локални сметища около контейнерите за битови отпадъци. Проверка в районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, както и в кварталите „Суха река“, „Хаджи Димитър“, „Левски“, „Левски В“ и „Левски Г“, показа препълнени кофи и натрупани отпадъци в междублоковите пространства.

От Столичната община посочиха като причина за проблема поредицата от почивни дни и намаления капацитет на работниците, ангажирани със сметосъбирането. Екологични организации обаче обръщат внимание и на дългосрочните рискове, които натрупването и смесеното изхвърляне на отпадъци създават.

Рискове за човешкото здраве

Според Данита Заричинова от екип „Нулеви отпадъци” към сдружение „За земята” основните заплахи за здравето произтичат от смесеното изхвърляне на отпадъци, което е масова практика в столицата.

„Запрашаването, отделянето на метан – изключително мощен парников газ – и разпространението на пластмаса в зелените площи са преки последици от начина, по който изхвърляме отпадъците си“, обясни тя.

По думите ѝ настоящата кризисна ситуация ясно показва колко много отпадъци генерираме ежедневно и как значителна част от тях не би трябвало да попадат в сивите контейнери.

Заричинова подчерта, че препълнените контейнери дават ясен визуален сигнал, че поне половината от изхвърления боклук може да бъде рециклиран или компостиран, което би намалило рисковете както за хората, така и за природата.

„Това зависи едновременно от общината и от нас като граждани. Сивият контейнер не е краят на отпадъка, а началото на един дълъг и често опасен път“, допълни тя.

По данни, цитирани от експерта, в София се изхвърлят около 1100 тона отпадъци дневно – количество, което може да се сравни с „планина от боклук“, генерирана всеки ден.

Макар в момента да няма критично замърсяване на околната среда, Заричинова предупреждава за скрити рискове, които съпътстват смесените отпадъци: „Неправомерно изхвърлена батерия може да предизвика пожар. Смесването на биоотпадъци води до повишаване на температурата и риск от инциденти – както в депата, така и в заводите за отпадъци“.

Екологът обърна внимание, че смесените отпадъци замърсяват почви, води и въздух, а при силен вятър пластмасовите отпадъци се разнасят на големи разстояния. „Пластмасата попада в природата и в живите организми. Това се случва всеки ден, особено при ветровито време, и не е изключение“, посочи тя.

Според Заричинова настоящата ситуация е възможност за промяна в начина, по който обществото подхожда към отпадъците.

Тя призова: да се ограничи излишното пазаруване и преопаковане; цветните контейнери за рециклиране да бъдат навсякъде и до всеки сив контейнер да има кафяв контейнер за биоотпадъци.

„Почти 40% от съдържанието на домашния кош е биоотпадък от кухнята. Той може да бъде компостиран и да има нов живот като плодородна почва, вместо да отделя метан и да замърсява“, подчерта тя.