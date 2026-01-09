Задържан е един от собствениците на швейцарския бар, който беше обхванат от огромен пожар в новогодишната нощ, съобщава "Би Би Си". При инцидента загинаха 40 души, а 116 бяха ранени.

Арестът на Жак Морети бил извършен заради потенциален риск мъжът да се укрие, съобщават швейцарски медии. Той и съпругата му Джесика, които притежават бара заедно, са обект на криминално разследване от прокуратурата. И двамата са заподозрени в убийство по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и палеж по непредпазливост.

Tрагедията с 40 жертви в Кран-Монтанa: Обвиниха собственичката на бара в бягство с касовия апарат

По-рано тази седмица стана ясно, че барът в ски курорта Кран-Монтана не е проверяван за безопасност от пет години насам.

Според разследващите пожарът е възникнал, когато празнуващи са вдигнали нависоко бутилки шампанско с прикрепен към тях бенгалски огън, подпалвайки звукоизолираща пяна на тавана на бара.

Редактор: Емил Йорданов