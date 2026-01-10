Вече 10 дни България пазарува в евро. Превалутирането показа някои покачвания в цените на продукти, а властта се зае с повсеместни проверки, за да няма спекула. Но какво се случва на пазара за имоти - разказва Цеца Алексова.



След бума на продажби в края на 2025 година, в първите дни на януари се забелязва застой в продажбата на апартаменти и къщи край морето. Валентин Славов от София е решил да си купи апартамент на морския бряг още в началото на годината. Търси имот и за бизнес цели, и за лично ползване. Готов е да купи и терен за построяване на къща. Към момента не отчита ръст на цените.

„Въпросът е дали да изчакаме малко и да видим дали е надут балонът предварително заради еврото. И дали цените ще тръгнат нагоре-надолу”, сподели той.

„Цените в България все още даже не мога да кажа, че са догонили европейските. Може би ще има някакъв ръст около 5-10 процента, който е напълно нормален”, сподели Елена Тончева, брокер.

Бум на търсенето на големи апартаменти в България преди въвеждането на еврото



В първите дни на януари, след въвеждането на еврото у нас, брокери отчитат за кратко застой на пазара за недвижими имоти. Прогнозират обаче, че интересът към закупуването на имот ще се възстанови изключително бързо и тази година обичайното заспиване на пазара в първите 3 месеца на година сега няма да го има.



„В началото на годината, има доста голямо търсене на имоти, не само на Черноморието. Хората се притесняваха и сега вече като видяха, че не е страшно, започнаха да търсят”, допълни брокерът.

Най-сериозен бил интересът към апартаменти. От Агенции за недвижими имоти обясняват, че след влизането на еврото не забелязват покачване на цените на квадратен метър, предвид факта,че и досега офертите са били в евро.

„Да, има продавачи, които си мислят, че ще се качат цените, но засега в момента пазарът е спокоен”, обясни брокерът Алберт Георгиев.