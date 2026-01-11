За мъжете тя беше мечта, а за жените символ на свобода. Брижит Бардо остави след себе си не само богата филмова и музикална кариера, но и трайно наследство в областта на модата. От обувките тип “балерина”, през леките, ефирни рокли, до очилата „котешкото око“ – стилът на френската икона беляза модата на ХХ век, като продължава да го прави и днес. Нейният семпъл, но разпознаваем стил бързо започва да се имитира по целия свят. А сега, заедно ще се върнем в годините назад, за да затвърдим заедно статута и на модна икона. В Сен Тропе ще опитаме и от любимия ѝ десерт с ванилов крем.

Чувствена аура, съвършени извивки, закачлив поглед … или Бог създаде Брижит Бардо.

Фантазия за мъжете, емблема на красотата и свободата за жените, тя бързо се налага и като модно вдъхновение.

Почина легендата на френското кино Брижит Бардо

Нейната близка приятелка Паскалин я определя като красива душа, неподвластна на времето, обичаща живота, любовта, веселието…Олицетворение на Сен Тропе!

Митът за Брижит Бардо не познава граници. Преди четири десетилетия той се ражда и в Добрич, в дома и мечтите на една от най-верните ѝ български почитателки - Натали Красимирова.

"Майката на моя приятелка от детството си беше направила албум в една стара тетрадка с изрезки от култовото на времето списание БТА Паралели. Разлиствайки този албум, за първи видях онези прекрасни жени от края на 60-те години – Моника Вите, Урсула Андрес …и разбира се Брижит Бардо. В погледа и имаше такава смелост, нежност и непокорство …и тогава осъзнах, че искам да бъда като нея", споделя тя.

От детските спомени до Сен Тропе. Преди 11 години, животът поднася неустоим подарък на Натали. Българката получава мечтано предложение за работа в колоритния средиземноморски град, а с Брижит стават почти съседки.

"Някак се усеща нейната енергия в самото Сен Тропе. Навсякъде, всичко говори за нея. Дори в супермаркета можеш да намериш сутиените, които са кръстени на нея – бриджитки. Просто, Брижит Бардо е оставила отпечатък абсолютно навсякъде в Сен Тропе", допълва Натали.

За да разбереш бъдещето на модата, трябва да погледнеш към миналото. Брижит Бардо превърна в символ на френския шик невинните на пръв поглед “балеринки”, сламените шапки и кошници, карето „виши“ и очилата “котешко око”. Гардеробът ѝ не следваше правила, а ги създаваше.

Според Натали тя е превърнала сексапила в естествено състояние на жената.

Погребаха Брижит Бардо в Сен Тропе

Още с първите си появи на сцена, Бардо вдъхновява милиони жени по света. Стилът и се копира, а в Сен Тропе дори бутиците носят нейното име. Редица тоалети са вдъхновени именно от нея и

Бардо превръщаше в легенда всичко, до което се докоснеше. Тя даде душа на любимото Сен Тропе, която подслади с емблематичен ванилов десерт.

"Сладкишът става популярен през 1955 г., по време на снимките на филма "И Бог създаде жената", когато са носили храна на снимачния екип на филма. Това е бил десертът, който е създаден от полския емигрант Александър Мика и е нямал име. Брижит Бардо изключително много го харесва и в чест на Сен Тропе му дава името Тарт "Тропезиен", разказва Натали.

Кадифената текстура на лекия ванилов време, обвита в нежни блатове бриош, вдъхновяват мнозина сладкари да го копират, но никой така и не успява достигне неповторимия му вкус. Осъзнавайки успеха на своя десерт, създателят му решава да го патентова през 1973 г., за да запази автентичността и тайната на рецептата.

"За нас това не е просто десерт. Това е наследство. Рецептата остава дълбока тайна, предавана само между трима души в сладкарската ни лаборатория, които я пазят и до днес", споделя Абде Айт Талеб.

По думите му макар на пръв поглед лесен за приготвяне, процесът всъщност е сложен. "Тестото трябва да ферментира, кремът се прави бавно, изисква точност, не може да стане „набързо“. Започваме подготовката му следобед, кремът се разбива вечер, печем го през нощта, за да е готов за доставка и продажба рано сутрин", разкрива още той.

Съпругът на Брижит Бардо разкри причината за смъртта ѝ

Самата легенда е идвала да опитва любимия си десерт, но последните години хора от нейното обкръжение често идвали да взимат поръчките ѝ. "Тя е и „кръстницата“ и моралната покровителка на Тарт Тропезиен - жената, която му даде легенда, не просто име", уточни Талеб.

Брижит Бардо промени съдбата на Сен Тропе, а той ѝ даде път към вечността, с изглед към морето, която тя обожаваше повече от аплодисментите.