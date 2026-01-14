Преговори за съдбата на Гренландия в Белия дом. Министрите на външните работи на острова и на Дания - Ларс Льоке Расмусен, се срещнаха с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, в опит за дипломатическо решение и деескалация.

От АФП съобщиха, че датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и неговата гренландска колежка Вивиан Моцфелд са напуснали сградата по-малко от 90 минути след началото на срещата с Джей Ди Ванс и Марко Рубио.

Пред журналисти Расмусен определи разговорите в Белия дом като „откровени, но и конструктивни“ и повтори, че придобиването на Гренландия от Съединените щати е „абсолютно ненужно“. Също така обясни, че техните „перспективи продължават да се различават“.

Датският външен министър заяви пред репортери, че Тръмп очевидно иска да „завладее“ Гренландия, но вярва, че срещата е „променила американската позиция“, съобщава "Би Би Си".

„Заявихме много, много ясно, че това не е в интерес на Гренландия“, каза още той.

Расмусен също така подчерта, че Дания е готова да увеличи приноса си за сигурността в Гренландия. Той също така опроверга твърдението на САЩ, че Гренландия е изложена на риск от заплаха от Китай или Русия.

Съединените щати, Дания и Гренландия решиха да сформират „работна група на високо ниво, за да проучат дали можем да намерим общ път напред“, тъй като продължава „фундаментално несъгласие“ с администрацията на Тръмп относно бъдещето на острова, който е самоуправляваща се територия на Дания, заяви още Ларс Льоке Расмусен, цитиран от CNN. „Съгласихме се, че е разумно да се опитаме да седнем на високо ниво, за да проучим дали има възможности да се вземат предвид опасенията на президента, като същевременно спазваме червените линии на Кралство Дания. Така че това е работата, която ще започнем“, добави той. Расмусен заяви, че разговорите с висшите служители на администрацията на Тръмп „са били фокусирани върху това как да се гарантира дългосрочната сигурност в Гренландия“.

„Трябва да кажа, че президентът ясно изрази мнението си и ние имаме различна позиция“, каза той, отбелязвайки, че Дания продължава да вярва, че дългосрочната сигурност „може да бъде гарантирана в рамките на настоящата рамка“. „Идеи, които не биха зачитали териториалната цялост на Кралство Дания и правото на самоопределение на гренландския народ, разбира се, са напълно неприемливи“, каза той на пресконференция във Вашингтон. „Следователно все още имаме фундаментално несъгласие", каза още той и допълни, че разговорите ще продължат.

Очаква се работната група да се срещне за първи път „в рамките на няколко седмици“, каза Расмусен.

⇒ Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да поеме контрол над арктическия остров, който е автономна територия на Кралство Дания. От завръщането си на власт преди близо година Тръмп нееднократно говори публично за Гренландия, определяйки я като стратегически важна, обширна, но слабо населена територия. Реториката му допълнително се изостри след смъртоносната атака от 3 януари във Венецуела, довела до свалянето на президента на страната.

В социалната си мрежа Тръмп написа, че така НАТО ще стане много по-страховит и ефективен, а всичко по-малко от американски контрол над Гренландия би било неприемливо .

Преди днешната среща стана ясно, че Дания увеличава военното си присъствие около острова в сътрудничество със страните от НАТО.

Медведев: Гренландия може да гласува за присъединяване към Русия, ако Тръмп не побърза

При отправянето на поканата датският първи дипломат заяви, че се надява да „изчисти определени недоразумения“. Остава открит въпросът дали администрацията на Тръмп също възприема ситуацията по този начин и дали е склонна да смекчи позицията си.

Тръмп заяви, че иска Гренландия „независимо дали им харесва, или не“, като предупреди, че „ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния“.

​⇒ А поредно изостряне на напрежението между Гренландия и САЩ имаше часове преди насрочената за днес среща във Вашингтон.

Повод този път стана изказване на премиера на Гренландия. Йенс-Фредерик Нилсен каза, че страната му би предпочела да остане част от Дания пред това да се превърне в територия на САЩ. Последва реакция на Тръмп, който през последните дни засили заплахите да превземе острова.

"Бих искал да повторя, че Гренландия не е за продан. Не иска да бъде притежавана от САЩ, нито управлявана от тях. Изправени сме пред геополитическа криза и, ако трябва да избираме между САЩ и Дания тук и сега, ние избираме Дания и НАТО, избираме Европейския съюз", каза Нилсен.

"Това си е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам кой е той. Не знам нищо за него. Но това ще бъде голям проблем за него", отвърна Тръмп.

Американският президент аргументира позицията си с нуждата САЩ да предотвратят евентуално засилване на руско или китайско влияние. И двете държави увеличават активността си в Арктика на фона на топенето на леда заради климатичните промени, без обаче да предявяват претенции към острова.

Присъединяването на Гренландия, която има около 57 000 жители, би превърнало САЩ във втората по големина държава в света по територия след Русия, изпреварвайки Китай и Канада.

Дания: Марко Рубио ще преговаря с Копенхаген по въпроса за Гренландия

Редактор: Цветина Петкова