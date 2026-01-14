Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия е отворена за мирни преговори за Украйна. Той обаче подчерта, че разговорите за прекратяване на огъня преди постигането на всеобхватно мирно споразумение „просто не са сериозни“.

"Путин многократно е подчертавал готовността си за сериозни обсъждания относно мира в Украйна". Така Лавров отговори на въпрос за публикация на „Блумбърг“, според която пратеникът на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър – се готвят да пътуват до Москва за среща с руския президент Владимир Путин.

Брюксел планира да предостави 90 млрд. евро на Украйна

По думите на руския външен министър би било полезно Вашингтон да информира Москва за най-новите предложения за мирно уреждане на конфликта в Украйна.

