Снимка: БТА/АП
-
Френското правителство оцеля и при втория за деня вот на недоверие
-
Изборните промени се отлагат: Заседанието на парламентарната Правна комисия беше отменено
-
Радев: НС има нужда от време, за да направи изборни промени
-
Стефан Янев: Партиите не са готови за избори, нужни са нови политики
-
Борисов: ГЕРБ подкрепя промени в Изборния кодекс за въвеждане на сканиращи машини
-
Проф. Огнян Минчев: Румен Радев има интерес политическата криза да се задълбочи
Работи се за значително увеличаване на вноса на електричество, посочи президентът
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще бъде въведено извънредно положение в енергийния сектор на страната. Решението идва след серия масирани руски удари по критична инфраструктура, които усложняват положението в условията на тежка зима.
Интензивна вълна от ракетни атаки срещу Киев и Харков
„Последствията от атаките и влошаването на метеорологичните условия са сериозни“, написа президентът на Украйна в своя профил в X. Той добави, че се работи за значително увеличаване на вноса на електричество, за да се гарантира стабилността на енергийната система.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни