Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще бъде въведено извънредно положение в енергийния сектор на страната. Решението идва след серия масирани руски удари по критична инфраструктура, които усложняват положението в условията на тежка зима.

Интензивна вълна от ракетни атаки срещу Киев и Харков

„Последствията от атаките и влошаването на метеорологичните условия са сериозни“, написа президентът на Украйна в своя профил в X. Той добави, че се работи за значително увеличаване на вноса на електричество, за да се гарантира стабилността на енергийната система.

Редактор: Цветина Петрова