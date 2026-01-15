ГЕРБ-СДС внесоха в парламента законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. С предложението за промени се предвижда преразпределение на нейните функции към Сметната палата и към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

ПП-ДБ събира подписи за оставката на председателя на КПК. ГЕРБ иска закриване на комисията

През юли миналата година лидерът на „ДПС- Ново начало“ Делян Пеевски също внесе законопроект за закриване на КПК. За разлика от предложението на ГЕРБ, той предвижда функциите на комисията да бъдат разпределени между Сметната палата и ДАНС. По-рано подобна идея за закриване дойде от Атанас Атансов от ПП-ДБ. Днес от формацията разкритикуваха предложението.

"Виждаме че ГЕРБ са преписали законопроекта на Пеевски за закриване на КПК. Правят същите грешни неща. Например, какъв е интересът да са в Сметната палата. Това, което могат да направят - да подпишат искането за оставка на Славчев. Първа стъпка е да се вземе оставката на Славчев. Нашият законопроект предвижда една много малка комисия, която да се занимава с това. Оперативните дела да преминава през комисия. Принципът на избор също сме предвидили да е деполитизиран, квота на НС, на президента", заяви депутатът Божидар Божанов.