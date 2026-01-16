На фона на нарастващата поляризация, дезинформацията и икономическите тревоги, стабилността на представителните демокрации ще бъде поставена на изпитание чрез избори, които ще се проведат на всички континенти през 2026 г., пише The conversation.

Предстоят четири ключови вота, които или ще затвърдят демократичните норми, или ще рискуват допълнително да подкопаят доверието в свободните и честни процеси.

1. Междинни избори в САЩ

Насрочени за 3 ноември, междинните избори в Съединените щати ще определят състава на всичките 435 места в Камарата на представителите, както и на 1/3 от 100-те места в Сената.

В исторически план партията, контролираща Белия дом, е склонна да губи позиции в междинните избори. Това превръща вота през 2026 г. в рисков фактор за Доналд Тръмп, а неговата политика е да се възползва от Конгреса, за да приеме своето законодателство, да одобри назначенията си в съда и да избегне обичайния надзор на изпълнителната власт.

Настоящите проучвания показват, че републиканците биха могли да загубят контрола върху Камарата на представителите и мнозинството им в Сената да се свие до две или три места. Още по-важното е, че междинните избори ще бъдат изпитание за демократичния дух на Съединените щати две години след началото на втория мандат на Тръмп.

2. Бразилия - завръщане към нормалността?

На 4 октомври бразилците ще отидат до урните, за да изберат нов президент, Национален конгрес, както и губернатори и законодателни органи на щатите. 79-годишният действащ президент Луис Инасио Лула да Силва се стреми към безпрецедентен четвърти мандат.

Досегашната политическа кариера на Лула да Силва е изпълнена с резки обрати. През 2017 г. той беше осъден за корупция и пране на пари и започна да изтърпява 12-годишна присъда. Това го лиши от възможността да участва в общите избори през 2018 г.

Той беше освободен през 2019 г., а присъдата му беше отменена две години по-късно, което проправи пътя за завръщането му на власт след оспорвана победа над тогавашния президент Жаир Болсонаро.

Третият мандат на Лула да Силва започна с неуспешен опит за преврат в началото на 2023 г., организиран от Болсонаро и негови съюзници. Болсонаро беше осъден на 27 години затвор за ролята си в тези събития. Междувременно оценките на избирателите за управлението на Лула са смесени. Последните социологически проучвания показват, че около 1/3 от бразилците смятат, че той се е справил отлично, друга 1/3 го оценяват като слаб, а останалите заемат междинна позиция.

След като най-големият син на Жаир Болсонаро, Флавио, потвърди намерението си да се кандидатира , изборите ще бъдат тест дали болсонаризмът – дясното политическо движение на Жаир Болсонаро – може да оцелее под нов лидер. Вотът ще покаже и дали Бразилия може да преодолее скорошната си история на поляризация и нестабилност и да защити демокрацията си.

3. Бангладеш - голяма възможност за Gen Z

Парламентарните избори в Бангладеш през февруари предлагат нещо, което страната не е виждала от повече от 15 години - реална възможност за гражданите, особено за младите хора, да участват в свободен, честен и конкурентен вот.

За активистите от поколението Z, които помогнаха за свалянето на авторитарното правителство на министър-председателя Шейх Хасина през 2024 г., този момент е от решаващо значение.

След като студентското въстание свали Хасина, вакуумът във властта беше запълнен от служебно правителство, ръководено от носителя на Нобеловата награда за мир Мухамад Юнус.

Неговата задача беше да възстанови институциите, които бяха обезсилени от еднопартийното управление. Повече от година по-късно администрацията се опитва да възстанови независимостта на съдебната система, избирателната комисия и медиите.

Сега лидерите на младежите се стремят да използват тази енергия, за да навлязат в политическата система чрез новата си Национална гражданска партия. Въпреки това те остават предпазливи към реформи без твърди правни гаранции. Появата им на политическата сцена е знак за забележителен преход „отдолу нагоре“ в страна, в която близо 40% от населението е под 18 години.

4. Квебек - нов тласък към независимост?

Общите избори в Квебек, насрочени за 5 октомври, поставят различен тип предизвикателство пред демокрацията. Този вот ще бъде силно обвързан с въпросите за идентичността и с продължаващия дебат за националната принадлежност в рамките на канадската федерация. Изборите ще се проведат на фона на спорните нови закони на действащото правителство, които задължават използването на френския език и разширяват държавния секуларизъм. Тези теми неизбежно ще доминират кампанията и ще поставят екзистенциални въпроси, свързани със суверенитета на Квебек.

Изборите през 2026 г. се очертават като битка за сърцата на франкофонските избиратели, особено между управляващата центристко-дясна коалиция Coalition Avenir Québec, Либералната партия на Квебек и възраждащата се Parti Québécois. Към момента последната води в социологическите проучвания. Тя открито е поела ангажимент да организира трети референдум за независимост.

