Испанският певец Хулио Иглесиас определи като „абсолютно безпочвени" обвиненията в сексуален и физически тормоз, отправени от две бивши служителки в негови имения, предадоха АФП и Ройтерс. Той публикува съобщение в Инстаграм.

„С дълбока тъга отговарям на обвиненията, отправени от две лица, които преди са работили при мен. Отричам да съм злоупотребявал, принуждавал или проявявал неуважение към която и да е жена. Тези обвинения са абсолютно безпочвени", написа Иглесиас в първото си публично изявление след избухването на скандала.

„Все още имам силата да разкрия пред хората цялата истина и да защитя достойнството си. Няма да забравя многото скъпи хора, които ми изпратиха послания за любов и лоялност - те ми донесоха голяма утеха", добавя 82-годишният изпълнител, продал над 300 милиона албума. Посланието завършва с копие от подписа му.

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и тормозил сексуално" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, които по онова време били съответно на 22 и 28 години. Той им наложил и неправомерни условия на труд, казват в две сходни изявления организациите Women's Link Worldwide и Amnesty International, които подкрепят ищците.

Жалбата е подадена на 5 януари. Според двете организации в съдебния иск са описани предполагаеми деяния, които могат да бъдат сметнати за престъпление, свързано с „трафик на хора с цел принудителен труд" и „престъпления срещу сексуалната свобода", отбелязва АФП. По време на съвместна пресконференция от организациите добавиха, че двете ищци скоро ще бъдат изслушани от испанската съдебна система, която им е „предоставила статут на защитени свидетели".

