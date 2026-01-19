Силен снеговалеж засипа Истанбул, по-интензивен - в европейските райони на мегаполиса и под формата на мокър сняг в азиатската част, съобщи кореспондентът на БТА Нахиде Дениз.

Снегът валя по-интензивно в кварталите „Султангази“, „Башакшехир“ и „Арнавуткьой“ в европейската част на Истанбул, където снежната покривка е от няколко сантиметра, съобщиха от Координационния център за кризисни ситуации.

В азиатската част на града сняг за известно време покри кварталите „Аташехир“ и „Чамлъджа“.

Температурите в Истанбул паднаха рязко с около 10 градуса. Усложнена е обстановката на летището „Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг на Истанбул.

В неделя са отменени над 100 полета, включително на авиокомпанията „Пегасус“, която изпълнява полети до София. Капацитетът на летището е намален до 15%, съобщи пиарът на авиокомпанията Ажет Мехмед Йешилкая.

Отменени са рейсовете на катамараните в Мраморно море до Ялова и Бурса.

Прогнозите са лошото време да продължи. Възможни са поледици.

Студено е и в столицата Анкара, където температурите са паднали до -6 градуса, информира Анадолската агенция. За девет окръга бе обявен жълт код за опасно време.

От четвъртък в Истанбул се очаква затопляне.

Редактор: Цветина Петкова