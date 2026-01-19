Международният валутен фонд повиши прогнозата си за световния икономически растеж през 2026 г., като отчете положителния ефект от инвестициите в технологии и изкуствен интелект. В същото време фондът предупреждава, че нови търговски конфликти или влиянието на ИИ върху човешките нагласи могат да разклатят глобалната икономика.

Според актуализирания доклад „Световни икономически перспективи“ глобалната икономика ще нарасне с 3,3%, което е с 0,2 процентни пункта повече спрямо прогнозата от октомври и данните от миналата година. Главният икономист на МВФ Пиер-Оливие Гуринша посочва, че устойчивостта на растежа се дължи основно на ограничен брой сектори, което крие рискове.

Евростат: Годишната инфлация в еврозоната е спаднала под 2% през декември

Инвестициите в изкуствен интелект и технологии са компенсирали негативните ефекти от търговските сътресения през 2025 г., особено в САЩ и Азия. МВФ отчита по-силен икономически подем в САЩ, където се очаква ръст от 2,4%, докато еврозоната и Япония ще се развиват по-бавно. Китай и Индия също запазват сравнително стабилен растеж.

Фондът прогнозира и спад на глобалната инфлация – от около 4,1% през 2025 до 3,8% през 2026 г. Като рискове той посочва геополитическото напрежение и необходимостта централните банки да запазят независимостта си, за да гарантират ценова и финансова стабилност.

Редактор: Ралица Атанасова