Поддържането на украинската армия през следващите десет години ще изисква международна помощ за стотици милиарди долари, предупредиха днес украинският вицепремиер и министър на икономиката по време на Световния икономически форум в Давос, предава БТА.

Вицепремиерът Тарас Качка, отговарящ за интеграцията на Украйна в ЕС и НАТО, посочи, че ако агресивното поведение на Русия продължи, разходите за отбрана могат да достигнат до 700 милиарда долара. По думите му сумата надхвърля планирания държавен бюджет и ще трябва да бъде осигурена от външни източници.

ЕС гарантира непрекъсната финансова подкрепа за Украйна

Министърът на икономиката Олексий Соболев уточни, че бюджетът на Украйна за следващото десетилетие предвижда разходи за отбрана в размер на близо 500 милиарда долара. Той подчерта, че тези средства не са достатъчни за покриване на нуждите на армията.

Украйна устоява на руските атаки почти четири години с помощта на международната общност. Според Института за световна икономика в Кил досега страната е получила военна помощ за над 234 милиарда долара.

Редактор: Ралица Атанасова