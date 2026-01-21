Европейският парламент гласува да отнесе спорното споразумение с Меркосур до най-висшата съдебна инстанция на блока. Това би могло да забави сделката за свободна търговия на Европейския съюз с Южна Америка с две години и потенциално - дори да я провали.

Гласуването беше оспорвано: 334 евродепутати подкрепиха референцията, 324 се противопоставиха и 11 се въздържаха.

Споразумението, подписано на 17 януари, предвижда създаване на зона за свободна търговия с над 700 милиона души. Сделката е спорна в редица страни в Европа, като Франция и Полша са сред противниците ѝ.

Фермери от ЕС алармират: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Поддръжниците на споразумението го определят като важна възможност за европейските индустрии и начин за укрепване на геостратегическата позиция на ЕС, особено в период на напрежение със САЩ. В същото време сделката доведе до протести на фермери, които се опасяват, че евтините и отговарящи на по-ниски стандарти храни от Южна Америка ще засегнат европейския пазар. Ден преди гласуването в Страсбург хиляди фермери обградиха Европейския парламент и се сблъскаха с полицията.

След гласуването Съдът на ЕС ще разгледа дали търговското споразумение е съвместимо с договорите на Съюза. Решението на магистратите може да отнеме повече от година, а през това изпълнението на споразумението се замразява.