Турските власти съобщиха, че са открили тяло на мъж във вторник в Босфора. Вероятно жертвата е руски плувец, изчезнал преди близо пет месеца по време на международно състезание по плуване в открити води край Истанбул.

Тялото е открито около 10:30 часа по време на операция по почистване на морската акватория край квартал Куручешме в района Бешикташ. По информация на местните власти мъжът бил облечен с плувна екипировка, което насочва разследващите към версията, че става дума за 29-годишния руски състезател Николай Свечников.

Той участвал в традиционното плуване през Босфора на 24 август, заедно с още над 2800 участници от 81 държави. Руснакът не успял да достигне финала на 6,5-километровото трасе от азиатския до европейския бряг на Истанбул и бил обявен за издирване. Въпреки мащабната спасителна операция, включваща брегова охрана, полиция и доброволци, тялото му не било открито в дните след състезанието.

От прокуратурата в Истанбул съобщиха, че при първоначалния оглед е установено, че намереното тяло е силно разложено - без глава, ръце и крака. Разследващите го разглеждат като възможно съвпадащо с данните за изчезналия плувец, чийто случай е регистриран в полицейското управление в района Бейкоз.

Към разследването са привлечени криминалисти, експерти от съдебната медицина и служители по обществения ред. Турски медии информират, че предварителните съдебномедицински експертизи сочат с висока вероятност тялото да е на Свечников, но окончателното потвърждение предстои след допълнителни анализи.

Руският генерален консул в Истанбул е бил уведомен за случая, а по данни на руски медии майката на плувеца е получила информация от турските власти, че идентификацията е „с около 80 процента сигурност“, включително заради характерни татуировки.

Адвокатът на семейството заяви, че откриването на тялото ще ускори разследването по случая, като подчерта, че ще бъдат търсени отговорности за евентуална небрежност при организацията на състезанието, както и обезщетение от организаторите.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Ивета Костадинова