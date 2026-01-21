Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди световните лидери, че нарушават международния ред.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в речта си в Давос, че страната му трябва да придобие Гренландия.

„Когато лидерите нарушават международното право, избирайки кои правила да спазват, те подкопават световния ред и създават опасен прецедент“, написа Гутериш в X. „Когато една шепа хора могат да променят глобалните нагласи, да повлияят на изборите или да диктуват условията на публичния дебат, ние се сблъскваме с неравенство и корупция в институциите и нашите общи ценности“, добави той.

