Улиците в Русе се превърнаха в ледена пързалка, след като цяла нощ валя дъжд. Рано сутринта в четвъртък граждани призоваха да не се излиза, ако не е наложително, защото и тротоарите са обледени. Трасетата на градския транспорт са обработени срещу замръзване, но според шофьори се пътува трудно и по извънградските пътища заради черен лед.

Само за два часа тази сутрин двете спешни отделения в града се напълниха с пострадали при падане пациенти, които по последни данни от болниците в града са над 40 души. Някои от тях са с тежки травми след падания.

"Доста натоварено е спешното отделение от сутринта заради поледицата. В първите часове на работния ден са дошли около 20 души с различни травми. Най-тежките са счупвания в областта на тазобедрената става. Повечето от пациентите ще се наложи да остават в болница за лечение и да бъдат оперирани", заяви д-р Момчил Фиданов, ортопед в УМБАЛ "Медика"

"Екипите на три фирми работят по обработката на пътищата срещу заледявания в Община Русе", съобщиха от кметството.

"По-голямата част от улиците бяха почистени и са проходими. Имаше много тротоари, които бяха заледени, за което взехме още в ранните часове на деня мерки. Всички хора, които са на терен, ръчно разпръскваха сол", обясни зам.-кметът на Русе Никола Лазаров.

Работници от общинското предприятие "Паркстрой" опесъчават централната градска част и основните пешеходни алеи.

20-сантиметрова снежна покривка в Русенско, има населени места са без ток

От "Общински транспорт" информират, че временно автобусни линии №10 и №15 не могат да достигат крайните си спирки. 3 литра на квадратен метър е количеството дъжд, паднал в крайдунавския град. Началото на валежа е било около 3:00 часа през нощта при температура на въздуха от -4 градуса.

"Слабият дъжд, който замръзва при отрицателна температура на въздуха, продължава и в момента и образува поледица. Измерената температура на въздуха към 8:00 часа тази сутрин е -1,8 градуса", обясниха от хидрометеорологичната станция в Русе, за БТА.

