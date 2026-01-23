Президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли поканата си към Канада да се присъедини към неговата инициатива Съвет за мир, целящ разрешаване на глобалните конфликти.

„Моля, нека това писмо служи като уведомление, че Съветът оттегля поканата за присъединяване на Канада към това, което ще бъде най-престижният лидерски съвет, сформиран някога“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social, насочена към канадския премиер Марк Карни.

Промяната на позицията на американския държавен глава следва речта на Карни на Световния икономически форум в Давос, където той открито осъди мощните държави, използващи икономическата интеграция като оръжие, а митата като лост.

Миналата седмица от офиса на Карни съобщиха, че е бил поканен да участва в Съвета за мир и е планирал да приеме.

