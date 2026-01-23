Германия и Италия ще разширят сътрудничеството си в областта на отбраната и икономиката. Лидерите на двете страни са подписали документа днес в Рим, предава ДПА. Споразумението предвижда засилване на сътрудничеството в оръжейното производство и организирането на повече общи военни учения.

Според текста, договорен от германския канцлер Фридрих Мерц и италианския министър-председател Джорджа Мелони, Берлин и Рим ще обединят усилията си в производството на дронове, военни кораби, подводни системи и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Те си поставят за цел също да задълбочат сътрудничеството си в разработването на системи за електронна война и въздушен бой, предава БТА.

Мерц и Мелони подписаха и нова версия на Плана за действие от 2023 г. за сътрудничество в области, вариращи от въпроси на вътрешната сигурност до миграция и културно наследство.

Германия се стреми към по-тесни отношения с Италия в момент, когато връзките ѝ с традиционния съюзник Франция са леко напрегнати, отбелязва ДПА. В края на миналата година Берлин и Париж отложиха за неопределено време решението за FCAS (Future Combat Air System - Бъдеща въздушна бойна система) - съвместна европейска инициатива за разработване на изтребител от ново поколение.

Ако бъде реализирана, FCAS ще бъде най-големият и скъп европейски проект за въоръжение. Освен Германия и Франция, в него иска да участва и Испания. Решението за реализацията на проекта първоначално трябваше да бъде взето до края на август, но беше отложено до края на годината, главно поради различия относно дела на авиационните компании "Дасо" (Dassault), "Еърбъс" (Airbus) и "Индра" (Indra) в него.

