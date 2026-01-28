Имотът, в който се намират части от „Античния театър и Амфитеатъра на Сердика“, става държавна собственост. Това решение беше взето на заседанието на Министерския съвет в сряда с цел опазване на археологическата групова недвижима културна ценност с изключителна научна и културна стойност.

В замяна на този имот, който към момента е собственост на "Български енергиен холдинг" ЕАД, на дружеството се предоставя равностоен имот в район „Витоша“.

Тодор Чобанов: На мястото на амфитеатъра в София няма да се строи сграда, а лятна сцена

"Античният театър и Амфитеатърът на Сердика“ ще бъдат съхранени, реставрирани и реконструирани, съобщи министърът на културата в оставка Мариян Бачев. Той посочи, че по този начин "се слага край на една 20-годишна сага", а решението разсейва всички „спекулации” дали ще се строи върху археологическите находки . С решението на МС се създават условия културната ценност с национално значение да стане собственост на държавата, което гарантира нейното дългосрочно опазване, съхранение и управление в обществен интерес.

♦ Министърът на културата в оставка допълни, че с днешното заседание на МС е взето и решение за разширяване на придобиване на няколко имота за нуждите на Народен театър „Иван Вазов” - за складове и производствена база.

♦ Бачев също така обяви, че Центърът за подводна археология става Институт за подводно наследство от категория тип 2, като по този начин той ще функционира под егидата на ЮНЕСКО.

Предстои ратификация на решенията в Народното събрание.

