Най-смъртоносната железопътна катастрофа в Испания от повече от десетилетие предизвика разследване на твърденията, че средствата на Министерството на транспорта са били изразходвани за проституция и корупция. В центъра на твърденията за корупция е Хосе Луис Абалос. Той е бивш министър на транспорта и дясна ръка на министър-председателя от 2018 г. Педро Санчес.

Абалос е обвинен, че е осигурил на бившата си любовница, за която се твърди, че е проститутка, работа в две публични компании, свързани с неговото министерство. Разследващите също така проверяват дали бизнес фигури са платили за назначаването ѝ като част от по-широка схема, включваща обществени поръчки. Според показания под клетва пред Върховния съд на Испания студентката по стоматология казала, че е получила позиции в две държавни инженерни и консултантски фирми, контролирани от Министерството на транспорта. Тя добавя, че е получила работата, след като е изпратила автобиографията си на Абалос в съобщение в WhatsApp и допълни, че е предложила да работи на една от позициите, но никога не е била поканена.

Снимка: БГНЕС

Абалос, който е бил министър на транспорта в периода 2018-2021 г., е задържан миналия ноември и е обвинен за членство в престъпна организация, подкуп, търговия с влияние и злоупотреба с публични средства. Той отрича да е извършил нарушение.

В случая, известен като „Caso Koldo“, е замесен и бившият му съветник Колдо Гарсия. Той е охранител в нощен клуб, превърнал се в политически посредник. Първоначално разследването се фокусира върху предполагаеми нередовни договори за медицински консумативи по време на пандемията, преди да бъде разширено към търговия с влияние. Гарсия е изправен пред същите обвинения като Абалос и отрича да е извършил престъпление.

Доклад: Счупена релса е причината за тежката влакова катастрофа в Испания

Скандалът привлече вниманието и на Исабел Пардо де Вера. Тя е бивш президент на Adif, държавен мениджър на железопътна инфраструктура и е разследвана за предполагаеми нередности в договора. Де Вера отрича престъпно деяние.

За опозицията случаят с корупцията стана неразделна част от дебата за железопътната безопасност в страната след бедствието на 18 януари близо до Адамус, в Южна Испания. Тогава високоскоростен влак дерайлира и се сблъска с насрещно идващ влак, убивайки 45 души.

Снимка: БГНЕС

Тъй като разследването на катастрофата в Адамус разглежда подновяването на релсите и качеството на заварките, фактът, че бивш президент на Adif е разследван по отделно дело за корупция, засили политическата чувствителност, въпреки че няма съдебна връзка между случая на Пардо де Вера (или на Абалос и Гарсия) и катастрофата.

Правителството отхвърля всяко предположение, че корупцията е изиграла роля в катастрофата. Най-смъртоносната жп катастрофа от 2013 г. насам обаче разкри дългогодишни опасения относно поддръжката, надзора и институционалната отговорност. Недоволството на пътниците нарасна, особено за високоскоростните линии, разкривайки слабости в устойчивостта и планирането за извънредни ситуации. Данни, публикувани от вестник ABC, показват, че над 8000 услуги, управлявани от Renfe - държавната железопътна компания, са се движили по-бавно през 2025 г., отколкото две години по-рано.

Общественото недоволство от железопътната услуга се засили след инцидента в Адамуз и друга смъртоносна влакова катастрофа дни по-късно - тази в Каталуния. Тя доведе до парализа на регионалната мрежа за повече от седмица. Семействата на жертвите, особено роднините на железопътните работници, са разгневени от предполагаемото пренебрегване на системата. Някои насочиха гнева си към държавно погребение, което беше отложено в опит на правителството да избегне неудобни сцени, според критиците.

Снимка: БГНЕС

Официалното разследване на ресорната комисия се фокусира върху счупена релса на заварено съединение, свързващо по-стар участък от релсите с новопоставен. Предварителните констатации показват, че счупването може да е съществувало преди преминаването на първия влак от катастрофата в Адамуз, създавайки малко прекъсване на релсата, което е причинило удар и дерайлиране на колелата.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте настоя, че линията е била наскоро обновена като част от инвестиционна програма за 700 милиона евро, и че счупената релса е произведена през 2023 г. и е монтирана миналата година, заедно със сертификати за инспекция. Той отхвърли твърденията, че инцидентът е станал върху остаряла инфраструктура.

За няколко дни: Трета влакова катастрофа в Испания, има ранени

Железопътните синдикати твърдят, че бедствието в Адамуз и последвалите инциденти разкриват по-дълбоки проблеми в управлението. Диего Мартин, който е генерален секретар на синдиката на машинистите Semaf, заяви след катастрофата, че гаранциите за безопасност все още са недостатъчни. Той нарече ситуацията „нетърпима“, предупреждавайки да не се оказва натиск за възобновяване на услугите, преди системите да бъдат напълно проверени.

Общественото доверие е допълнително накърнено от хаоса в каталунската крайградска мрежа Rodalies, която претърпя многократни повреди. Прекъсването последва фатален инцидент, когато подпорна стена се срути върху влак на Rodalies близо до Гелида, убивайки 27-годишен стажант-машинист и ранявайки десетки пътници.

Местните политици казват, че проблемите са били предвидими. Салвадор Вержес, който е говорител на каталунската сепаратистка партия Junts, отхвърли предположенията, че повреди са били лош късмет. „Колкото по-малко инвестирате и колкото по-малко поддържате инфраструктура, толкова повече инциденти получавате“, каза той. Junts, чиято парламентарна подкрепа е помогнала на малцинството на Санчес да оцелее, въпреки безбройните обвинения в корупция, също призова за уволнението на Пуенте. Вместо това транспортният министър уволни директор от Rodalies и друг от Adif.

Пуенте, който е и бивш кмет на Валядолид и е известен с остри политически атаки в социалните медии, се превърна в една от най-поляризиращите фигури в дебата. Той е лоялен защитник на Санчес. Обвинен е от критиците, че е пренебрегвал ранните предупреждения и е омаловажавал проблемите преди катастрофата в Адамуз.

Снимка: БГНЕС

Засега Санчес, който не е бил обвинен в неправомерни действия, подкрепя Пуенте, твърдейки, че трагедиите не трябва да се експлоатират политически, и че отговорността трябва да изчака заключенията на разследващите. Поддръжниците на правителството казват, че Пуенте е бил подложен на интензивно разследване и е предоставил повече технически подробности от всеки от предшествениците си.

Министърът на транспорта на Испания обяви, че правителството ще изплати 20 милиона евро обезщетение на жертвите на катастрофата в Адамуз в рамките на три месеца. Това се равнява на 216 000 евро за всяко семейство, включително 72 000 евро данъчно освободена помощ и авансово застрахователно плащане от 72 000 евро. Други 72 000 евро ще бъдат изплатени от задължителната застраховка на пътниците.

Докато Испания чака окончателния доклад за инцидента, който според инженерите може да отнеме до година, сливането на обвиненията в корупция, техническите повреди и ежедневните смущения създаде силно усещане за транспортна система в криза.

Редактор: Емил Йорданов