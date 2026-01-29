Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати своя т.нар. „граничен цар“ Том Хоман да ръководи на място прилагането на имиграционното законодателство в Минеаполис. Това се случва, след като в рамките на по-малко от месец федерални агенти застреляха в града двама американски граждани, пише "Би Би Си".

Белият дом съобщи, че Хоман, който пристигна в Минеаполис във вторник, вече ще бъде „основната точка за контакт на място“ и ще се срещне с представители на градските власти.

Това се случва на фона на очакванията, че ръководителят на Граничния патрул на САЩ - Грегъри Бовино, ще напусне града заедно с част от своите агенти. Бовино е и публичното лице на кампанията на администрацията на Тръмп за масови депортации в градове в цялата страна.

Висш служител на Граничния патрул и неговите агенти напускат Минеаполис

64-годишният Хоман е възприеман както като ключов съюзник на Тръмп, така и като човек с дългогодишен опит в имиграционната политика. Той е работел в администрацията както на Републиканската, така и на Демократическата партия и е един от най-гласовитите защитници на имиграционната политика на Тръмп и на кампанията за масови депортации.

Хоман е родом от северната част на щата Ню Йорк. Той започва кариерата си като полицай, след което през 1984 година се присъединява към Граничния патрул в Южна Калифорния. Четири години по-късно става част от тогавашната Служба по имиграция, като за четири години се издига в йерархията на американските имиграционни служби.

До 2013 г. - по време на администрацията на Барак Обама, Хоман заема малко известен, но влиятелен пост - ръководител на звеното „Операции по прилагане и извеждане“ в Службата за имиграция и митнически контрол (ICE).

Шефът на ICE ще дава обяснения пред федерален съдия за задържанията на мигранти

Хоман планира да се пенсионира през 2017 г., само дни преди началото на първия мандат на Тръмп. Неочаквано телефонно обаждане по време на прощалното му парти от бъдещия началник на канцеларията Джон Кели обаче променя тези планове. „Спомням си как ми каза, че знае, че моментът е неподходящ, но новоизбраният президент иска да остана и да ръководя ICE“, разказва Хоман в интервю миналата година за Daily Caller. „Обадих на Кели и му казах, че искам да се върна”, допълва той.

Снимка: Getty Images

Подобно обаждане през 2024 година, но този път от настоящия началник на канцеларията - Сузи Уайлс, отново го връща от пенсия в навечерието на втория мандат на Тръмп.

„Граничен цар“ е неформален термин и длъжност, но обозначава роля в изпълнителната власт, която наблюдава граничната и имиграционната политика в рамките на множество агенции. Тази позиция не подлежи на утвърждаване от Сената и представлява политическа длъжност, която се назначава пряко от действащия президент.

И сега, по време на втория мандат на Тръмп, Хоман е гласовит защитник на широкомащабните цели на президента за депортиране, като се зарича да се насочи към „най-лошите от най-лошите”. Той оспорва схващането, че „тези, които прилагат закона, са лошите, а тези, които го нарушават, са жертвите“.

На практика обаче прилагането на имиграционните закони и опитите за фокус върху заплахите за обществената сигурност обхващат и други нелегални мигранти без криминално минало. Хоман обвинява т.нар. „градове убежища”, които не сътрудничат на федералните имиграционни власти. Според тях незаконното пребиваване в САЩ представлява престъпление.

Снимка: iStock

"Ще инструктираме ICE да арестува хора, само ако има сериозно престъпление“. Какво послание изпраща това към целия свят? Влизайте спокойно в страната“, заявява иронично той пред репортери през юли в Белия дом, където често може да бъде видян.

През септември Белият дом бързо застана в защита на Хоман, след като се появи информация, че той е бил обвинен по дело за приемане на подкуп от 50 000 долара от агенти под прикритие. Делото в крайна сметка беше прекратено от Министерството на правосъдието. Прессекретарят на Белия дом - Каролайн Левит, определи случая като опит за „вкарване в капан“ на ключов съюзник на Тръмп.

♦ Кой е Грег Бовино и защо беше сменен?

За разлика от Хоман, Грегъри Бовино е прекарал почти цялата си кариера в правоприлагащите органи в гранични градове. Той се присъединява към Граничния патрул още през 1996 г. и служи на различни вътрешни позиции в САЩ, както и зад граница - в Хондурас и в Африка.

Бовино е роден в Северна Каролина. Той излиза на преден план по време на втория мандат на Тръмп, поемайки водеща роля по време на имиграционни акции в Лос Анджелис, Чикаго, Ню Орлиънс и Минеаполис.

Снимка: Getty Images

Грег Бовино изпълнява функциите на т.нар. „командир без портфейл“ в Граничния патрул — неформална роля извън официалната йерархия на структурата. Граничният патрул е една от няколкото агенции, фокусирани върху имиграцията, които функционират под шапката на Министерството на вътрешната сигурност (DHS).

По информация на източници Бовино е пряко подчинен на ръководителя на DHS Кристи Ноем. В рамките на неформалната си роля той работи съвместно с длъжностни лица като началника на Граничния патрул - пост, заеман от Майкъл Банкс, както и с комисаря на Митническата и гранична защита. Тази длъжност в момента се изпълнява от Родни Скот.

Тактиките на Бовино предизвикват противоречия, особено агресивният метод, известен като „завърти и удари“ – извършване на бързи арести, преди протестиращи да успеят да се съберат на дадено място. „Ще се придвижваме бързо към следващата цел, после към следващата, и следващата, и следващата. Няма да спираме”, заявява той пред „Асошиейтед прес”, описвайки тактиката.

Бовино има репутацията на служител, готов да влиза в конфликти със законодатели. През последните дни например той публично влезе в остри спорове със законодатели и от двете партии, които изразиха опасения относно неговите операции в Минеаполис.

♦ Означава ли смяната на Бовино с Хоман промяна в политиката на Тръмп в Минесота

Замяната на Бовино с Хоман в Минеаполис се възприема от някои политически наблюдатели като признание от страна на Белия дом, че е била необходима спешна промяна на фона на нарастващото обществено напрежение. На практика обаче тази промяна едва ли ще доведе до съществено изменение в подхода на администрацията към прилагането на имиграционното законодателство.

„Хоман има повече години в ICE и в прилагането на вътрешния контрол“, коментира пред "Би Би Си" бившият служител по имиграцията към Министерството на вътрешната сигурност Лора Рийс. Тя визира работата на Хоман в множество американски градове, които не се намират близо до границата. Рийс в момента ръководи Центъра за гранична сигурност и имиграция към консервативно ориентираната фондация „Херитидж“ във Вашингтон. Тя допълва, че макар Хоман да е заявил, че се стреми да се фокусира „първо върху най-лошите“, всички подлежащи на депортиране мигранти ще продължат да бъдат на дневен ред.

Имиграционните активисти виждат малка практическа разлика между него и Бовино. Важно е да се напомни, че Хоман е твърд защитник на политиката на Тръмп за разделяне на семейства, довела до отделянето на деца от родителите им, пребиваващи незаконно в страната.

„Хоман е дългогодишен защитник на депортациите и „архитект” на разделянето на семейства“, заявява Майкъл Лукънс. Той е изпълнителен директор на Amica Center — организация, която подпомага имигранти с достъп до правна помощ и услуги. „Мисля, че разликата е, че той е по-изтънчен от Бовино. По-добър е в общуването с медиите и заинтересованите страни. Хоман е по-подходящ за това, от което се нуждаят властите - човек, който да представя действията им като нещо различно от това, което всъщност са", добавя той. „Няма сценарий, в който Хоман да е умерен”, категоричен е Лукънс.

Редактор: Цветина Петрова