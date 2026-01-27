Федерален съдия в Минесота заяви, че администрацията на Доналд Тръмп не е спазила разпорежданията да се провеждат изслушвания за задържани имигранти. Висшият магистрат нареди шефът на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) да се яви на изслушване в петък, за да обясни защо не бива да бъде подведен под отговорност за неуважение към съда.

В разпореждане от понеделник съдия Патрик Дж. Шилц заяви, че Тод Лайънс - изпълняващ длъжността директор на ICE, трябва лично да се яви в съда. Шилц разкритикува остро администрацията на американския държавен глава за начина, по който урежда изслушванията за освобождаване под гаранция на задържаните имигранти.

Американски съд ограничи действията на имиграционните агенти в Минесота

"Този съд беше изключително търпелив по отношение на ответниците, въпреки че те решиха да изпратят хиляди агенти в Минесота, за да задържат незаконно пребиваващи чужденци. Освен това, те не предприеха каквито и да било мерки, за да се справят с хилядите молби, с които се оспорва незаконосъобразността на задържанията, както и със заведените дела, които могат да произтекат от това", пише в мотивите си федералният съдия.

Съдебното разпореждане идва, само ден след като американският президент нареди на известния с прозвището "граничния цар" Том Хоман да поеме управлението на операциите на ICE в Минеаполис. Това се случи след фаталната стрелба в събота, при която загина американски гражданин.

Редактор: Станимира Шикова