Общински съветници настояват пряко засегнатите граждани да бъдат освободени от такса за битови отпадъци

Столичният общински съвет се събира на редовното си заседание днес. Част от точките на дневния ред засягат кризата с боклука. Общински съветници са внесли няколко доклада, с които настояват пряко засегнатите жители на кризисните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци.

Кризата започна от районите „Люлин” и „Красно село”, където към момента сметосъбирането е в ръцете на общинското дружество „Софекострой”. В „Слатина” и „Подуяне” все още няма сключен договор. Там боклукът се събира и извозва от Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистване

Редактор: Ивайла Маринова

