Столичният общински съвет се събира на редовното си заседание днес. Част от точките на дневния ред засягат кризата с боклука. Общински съветници са внесли няколко доклада, с които настояват пряко засегнатите жители на кризисните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци.

Кризата започна от районите „Люлин” и „Красно село”, където към момента сметосъбирането е в ръцете на общинското дружество „Софекострой”. В „Слатина” и „Подуяне” все още няма сключен договор. Там боклукът се събира и извозва от Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистване

Редактор: Ивайла Маринова