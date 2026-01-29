Снимка: БТА
-
Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за сериозни течове
-
Кал и отсечени дървета в „Дружба” месец след ремонта на парното
-
Регистрационните табели за автомобили в София с код "СВ" намаляват
-
Къде отиват изгубените вещи в градския транспорт на София
-
Заради зачестилите аварии: КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София”
-
След бойкот за заплати: Районен кмет в София уволни служители от сметоизвозването и назначи непалци
Общински съветници настояват пряко засегнатите граждани да бъдат освободени от такса за битови отпадъци
Столичният общински съвет се събира на редовното си заседание днес. Част от точките на дневния ред засягат кризата с боклука. Общински съветници са внесли няколко доклада, с които настояват пряко засегнатите жители на кризисните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци.
Кризата започна от районите „Люлин” и „Красно село”, където към момента сметосъбирането е в ръцете на общинското дружество „Софекострой”. В „Слатина” и „Подуяне” все още няма сключен договор. Там боклукът се събира и извозва от Столичното предприятие за третиране на отпадъци.
Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистванеРедактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни