Поредна ескалация на напрежението между Иран и САЩ, но засега само с думи. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че „изтича времето“ за преговори по споразумение за ядрената му програма, на фона на струпването на американски военни сили в Персийския залив. В отговор иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че въоръжените сили на страната са „с пръст на спусъка“ и са готови да „реагират незабавно и мощно“ на всяка агресия по суша или по море.

Иран настоява, че ядрената му програма е изцяло мирна и многократно е отхвърлял обвиненията на САЩ и техните съюзници, че се стреми да разработи ядрени оръжия.

Тръмп поднови заплахите за удари срещу Иран

Междувременно външните министри на страните от Европейски съюз се готвят да обявят днес Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Техеран за терористична организация. Франция досега беше против, но се отказа от позицията си, което проправя пътя за споразумение между първите дипломати на 27-те.

„Мисля, че режимите, включително този в Иран, са научили, че е ефективно да стреляш в главите на хората със снайпери. Този режим е вероятно по-слаб от всякога и основният проблем, с който се сблъсква, е, че няма начин да отговорят на основните оплаквания на протестиращите и икономиката им е в колапс”, смята държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Редактор: Дарина Методиева