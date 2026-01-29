„Европа на две скорости” е инициатива, чиято идея е държавите от Европейския съюз, които искат да напредват по-бързо в определени области, да могат да го направят, без да изчакват одобрението на всички страни членки. Тя беше предложена от германския финансов министър по време на разговор с министрите на финансите и икономиката на Германия, Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия и ще бъде отворена за присъединяване на други. Темата коментираха бившият зам.-министър на финансите и бивш член на УС на БНБ Людмила Елкова и икономистът Юлиян Войнов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Елкова обясни, че разговори в такава посока никога не са спирали, като обичайно поводът е Унгария. Тя посочи, че от известно време се коментира темата за това как трябва да се преосмисли вземането на решения с единодушие от страните членки на ЕС. И допълни, че принципът на създаване на Блока е всяка от държавите да има по един глас. Ако настъпи някаква промяна в такъв план, това би променило принципа на работа на Съюза, заяви бившият зам.-министър.

Елкова каза, че първо трябва да се уточни каква е целта на идеята за „Европа на две скорости”.

Войнов е на мнение, че Европа трябва се реформира много сериозно. Държавите доста дълго време не намираха общ език, включително по геополитически въпроси, допълни той. „Тази група, която се е събрала, заявява, че реформите трябва да бъдат ускорени. Поставени са и четири основни точки - изграждането на единен капиталов пазар, ролята на еврото на финансовите пазари, военната промишленост и достъпът до редкоземните елементи”, обясни още икономистът.

Елкова също изрази съгласие, че Европа трябва спешно да се реформира, но подчерта, че „когато правиш различни формати и вземаш някакви решения, въпросът е кого засягат те”. Тя беше категорична, че всеки, който е засегнат от тези решения, ще реагира по някакъв начин. „Ясни са причините, поради която се създава „Европа на две скорости”, въпросът е, когато от съществуващите формати правим по-тесни кръгове, това до какво ще доведе”, каза още Елкова.

По отношение на България бившият зам.-министър каза, че страната си „стои добре” икономически и фискално. Също така посочи, че имаме голям потенциал във военната промишленост.

Войнов беше категоричен, че страната ни се развива много добре през последните години и сме успели да привлечем световни компании и инвестиционни фондове.

► Депозитите в банките

Елкова коментира, че данните на БНБ сочат, че има ръст на депозитите на домакинствата. Тя обаче не смята, че това означава задължително, че българите са станали по-богати. Според нея ръстът на депозитите в банките се дължи на това, че хората са имали суми в брой в левове, които е трябвало да превалутират и затова са внесли парите в банка. Войнов също се съгласи с тази теза.

► Банковите кредити

Гостите коментираха и данните на БНБ за банковите кредити. Елкова посочи, че ръстът е съществен, а това води до по-високо потребление. Според нея това означава и висока инфлация. Войнов смята, че увеличаването на броя на кредитите нагнетява инфлационното напрежение в икономиката. „Това създава нездраво състояние, защото вдига високо нивото на потреблението в структурата на брутния вътрешен продукт. И когато има забавяне или рецесия, това може сериозно да удари икономиката”, допълни той. Експертът подчерта, че платежният баланс също има негативна роля, защото води до макроикономически дисбаланси, бюджетни дефицити, дългове и други. Войнов беше категоричен, че кредитирането „трябва да бъде успокоено”.

