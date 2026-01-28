Германия ще настоява за създаването на Европейски съюз „на две скорости“. Целта е да се преодолее инерцията в процеса на вземане на решения в блока от 27 държави-членки и да се стимулират икономиките им. Според Берлин това ще стане като се обособи група от страни - членки, които да работят по ключови политики, за да направят Европа по-силна и по-независима.

В писмо, цитирано от "Ройтерс", германският министър на финансите Ларс Клингбайл кани партньорите от Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия на видеоконференция в сряда, за да се определи амбициозна и конкретна програма за укрепване на суверенитета, устойчивостта и конкурентоспособността на Европа. От писмото става ясно, че финансовите министри на Германия и Франция искат да въведат нов формат на шестте водещи икономики в блока. „Сега е моментът за Европа на две скорости“, заявява Ларс Клингбайл по време на събитие, организирано от Welt във вторник в Берлин.

Икономиките на ЕС се опитват да намалят зависимостта си от вноса на критични суровини от страни като Китай и да се справят с опасенията, че търговските мита и фрагментирането на световните пазари могат да подкопаят растежа и инвестициите.



„За да оцелее в тази все по-непредсказуема геополитическа ситуация, Европа трябва да стане по-силна и по-устойчива“, е написал германският министър на финансите в писмото си до колегите си в понеделник, добавяйки, че продължаването по стария начин не може да бъде вариант. В поканата се посочва, че срещата в сряда ще бъде едно начало, след което ще последва друга - в рамките на следващата среща на Еврогрупата.