Въпреки, че американският президент Доналд Тръмп отстъпи по въпроса за Гренландия, държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съвет решиха да изпратят силно послание за единство.

На извънредното заседание в Брюксел 27-те се ангажираха да намерят отговор в случай на нови провокации от страна на американския президент. Европейският съюз се ангажира да насочи средства към Арктическия регион и Гренландия и подчерта дебело червената линия за суверенитета на острова.

Евролидерите обсъждат кризата с Гренландия на извънреден съвет в Брюксел

Лидерите на Европейския съюз изразиха резерви към инициирания от Тръмп „Съвет за мир“, в който се включи и България. Премиерът в оставка Росен Желязков не коментира пред медиите в Брюксел. Той напусна сградата на Европейския съвет без да даде изявление.

"Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в Хартата на Съвета за мир, свързани с нейния обхват, управлението й и съвместимостта ѝ с тази на Организацията на обединените нации. Готови сме да работим заедно със Съединените щати за изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа, като Съветът за мир изпълнява мисията си като преходна администрация в съответствие с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации", каза Антониу Гутериш.

"Ние колективно не инвестирахме достатъчно в Арктика и арктическата сигурност, така че сега е крайно време да предприемем действия и да надградим вече постигнатото.

Освен инвестициите, ние също така възнамеряваме да задълбочим сътрудничеството със Съединените щати и всички партньори по важната тема за сигурността в Арктика. По-специално, считаме, че трябва да използваме увеличените разходи за отбрана за оборудване, подходящо за региона", обясни Урсула фон дер Лайен.



