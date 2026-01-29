Настояването за промени в имиграционната политика на президента Доналд Тръмп, белязана от два фатални инцидента само от началото на годината, поставя под риск работата на федералното правителство на Съединените щати. Заради спора Сенатът блокира мащабен пакет за държавно финансиране.

21 дни блокада на правителството в САЩ: Федералните служители са в принудителен отпуск или работят без пари

Демократите настояват за отделно гласуване на бюджета за Министерството на вътрешната сигурност и промени в действията на имиграционните служби. Ако до края на седмицата не бъде постигнато споразумение, редица ключови федерални агенции, включително миграционната ICE, могат да се окажат без финансиране и да спрат работа.

Редактор: Станимира Шикова