Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е настъпило време жена да оглави световната организация. Мандатът на Гутериш изтича в края на 2026 г.

Той е начело на ООН от 2017 г. Негов приемник трябва да бъде избран преди края на втория му мандат.

Никога досега ООН не е била ръководена от жена. Председателят на Общото събрание Аналена Бербок, която е бивш министър на външните работи на Германия, също се обяви за това жена да наследи поста.

Към момента има само един кандидат за приемник на Гутериш - Рафаел Гроси, издигнат от Аржентина. Той е настоящ ръководител на Международната агенция за атомна енергия.

