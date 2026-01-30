В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS проф. Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет, коментира текущата ситуация около САЩ и Иран, както и промените в Изборния кодекс, които ще засегнат българите зад граница.

„Президентът Тръмп вероятно получава ежедневно различни военни варианти за реакция срещу Иран, но все още не е взел окончателно решение“, каза Караджов. Той припомни, че когато започнаха протестите в Иран в началото на годината, Тръмп предупреди, че режимът в Техеран „ще си плати“, ако се упражни насилие срещу протестиращи.

Тръмп: Времето за преговори с Иран изтича. Техеран: С пръст на спусъка сме

„САЩ разполагат с два самолетоносача в региона и добре подготвена авиация, което им дава различни възможности за удар по режима в Техеран. Въпросът е каква е целта на такава атака“, коментира преподавателят.

Той отбеляза, че ядрената програма на Иран, която беше ударена миналата година, все още не е напълно възстановена. „Ударът на САЩ не е неизбежен, но е възможен“, добави Караджов.

По отношение на промените в Изборния кодекс, приети на първо четене в Народното събрание, проф. Караджов предупреди, че ограничаването на броя секции в държави извън ЕС до 20 може да доведе до сериозни затруднения за българите в САЩ. „Разстоянията там са значителни и някои хора ще трябва да пътуват по 3–4 часа, само за да гласуват. Очакват се огромни опашки пред секциите. Това е абсурдно и може да бъде пълна катастрофа – хиляди наши сънародници ще бъдат лишени от правото на глас“, заяви Караджов.

