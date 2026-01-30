Руският петролен гигант „Лукойл“, който е подложен на санкции от САЩ, обяви, че е сключил споразумение с американската компания Carlyle за продажбата активите си в чужбина, което включва и рафинерията „Нефтохим”, както и веригата бензиностанциите у нас. Общата стойност на чуждестранните активи се оценява на над 20 милиарда долара. Очаква се да стане ясно дали Carlyle ще получи разрешение от американското правителство за сключване на сделката. Какъв ще бъде ефектът от подобна сделка за България коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Подобни финансови инвеститори имат за цел преди всичко или за препродават активите, за да спечелят от разликата, или да сключат договор с физически оператор, а компанията да се занимава с финансовите потоци, посочи той.

По негови думи няма риск да бъде затворена веригата бензиностанции у нас, също така няма и опасност от скок на цените на горивата.

Той посочи, че е нормално Carlyle да е имала икономически връзки с Русия, тъй като много компании по света са правели бизнес с Руската федерация преди войната.

Николов обясни, че "Лукойл" все още е под сериозен контрол от страна на Кремъл. Той също така отбеляза, че каквато и сделка да бъде сключена с компанията, тя трябва да бъде одобрена от OFAC.

По негови думи сключването на договор за чуждестранните активи на петролния гигант ще се случи до края на годината. Николов беше категоричен, че българското правителство трябва да работи за това да няма проблем с получаването на нов лиценз за рафинерията у нас.

Редактор: Цветина Петрова