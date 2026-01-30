Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен покани управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на предстоящия семинар на колегиума на членовете на Комисията. Той е посветен на европейската програма за конкурентоспособност, който ще се проведе на 4 февруари 2026 г.

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС в бързо променящия се глобален контекст. Тази дискусия ще допринесе за подготовката за неформалната среща на лидерите от ЕС на 12 февруари 2026 г., посветена на укрепването на единния пазар в новия геоикономически контекст, в която ще участва и председателят Фон дер Лайен.

