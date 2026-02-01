Кметът на румънско село с под 200 жители, в което няма питейна вода и канализация, ходи на работа с хеликоптер на стойност 800 000 долара.

Общо 166-те жители на село Бребу Ноу в окръг Караш-Северин нямат нито питейна вода, нито канализация. Кметът му обаче използва за служебни цели хеликоптер, купен за 800 000 долара от Австрия на името на фирма, която той и баща му притежават.

Кметът Габриел Бордя е разкрил, че летателният апарат е негова собственост, че е запален по пилотажа и има свидетелство за правоуправление. Площадките, на които каца обаче, са незаконни и не са разрешени официално.

Габриел Бордя е представител на Социалдемократическата партия, която е част от управляващата четирипартийна коалиция. Той е избран на местните избори през юни 2024 г., като това е вторият му мандат. Ръководил е кметството и в периода 2012-2016 г., а след това в продължение на осем години е бил съветник.

Кметът използва хеликоптер Robinson R44 Raven II, чиято пазарна цена е около 800 000 долара. Той разказва, че често лети по маршрута Тимишоара - Гъръна. Той каца в двора на собствената си къща.

Бордя изтъква, че лети законно. "Аз съм частен пилот, имам свидетелство за правоспособност, преминал съм обучение. Харесва ми да летя и пътувам с хеликоптера за удоволствие", казва кметът.

"Не можеш да имаш летище вкъщи, не може да кацаш, където си искаш. Има строги правила, които произтичат от международното и европейско законодателство", коментира Силвиу Гогу, говорител на Националната служба за гражданска авиация.

Редактор: Цветина Петкова