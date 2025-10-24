-
Площадката, на която кацнала машината, била прясно реновирана
Истинска куриозна ситуация преживя президентът на Индия, след като хеликоптерът му заседна в пресен бетон по време на официално посещение.
Според местни медии площадката за кацане била излята едва няколко часа по-рано, но се наложила промяна на маршрута заради влошени метеорологични условия. Президентският екип трябвало първоначално да приземи машината на друго място, но бурята в района принудила организаторите да подготвят нов терен в последния момент. Оказало се обаче, че бетонът все още не бил стегнал и след кацането хеликоптерът частично потънал в настилката.
Колелото на автомобила, с който пътувал Вучич, е паднало
След инцидента президентът продължил пътуването си с автомобил, докато технически екипи се опитвали да освободят машината. За щастие, никой не е пострадал, а случката предизвика буря от коментари и шеги в социалните мрежи.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
