Истинска куриозна ситуация преживя президентът на Индия, след като хеликоптерът му заседна в пресен бетон по време на официално посещение.

Според местни медии площадката за кацане била излята едва няколко часа по-рано, но се наложила промяна на маршрута заради влошени метеорологични условия. Президентският екип трябвало първоначално да приземи машината на друго място, но бурята в района принудила организаторите да подготвят нов терен в последния момент. Оказало се обаче, че бетонът все още не бил стегнал и след кацането хеликоптерът частично потънал в настилката.

След инцидента президентът продължил пътуването си с автомобил, докато технически екипи се опитвали да освободят машината. За щастие, никой не е пострадал, а случката предизвика буря от коментари и шеги в социалните мрежи.

Редактор: Калина Петкова