15 души загинаха, а седем бяха ранени при руска атака с дрон срещу автобус с работници в Днепропетровска област, съобщи Укринформ, цитирана от БТА. По информация на ръководителя на военната администрация в региона Олександър Ганжа, ударът е бил нанесен в Павлоградски район.

Цел на атаката е бил служебен автобус на местно предприятие, който е превозвал работници. Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на десетки километри западно от активната бойна линия в Донецка област.

Зеленски: Руският удар с дронове по пътнически влак е терористичен акт

Междувременно в съседния Донецки регион една жена беше убита, а друга ранена, при руска бомбардировка в град Славянск. Това съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран също от Укринформ.

Украинските власти определят атаките като поредни удари срещу цивилна инфраструктура и мирното население, докато бойните действия в източната част на страната продължават с висока интензивност.

