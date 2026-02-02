Към момента много ограничен кръг от хора във висшия военен ешалон на САЩ и Израел знаят какво точно се планира за Иран. Затова на този етап може да се развиват само хипотези. Може да се предположи, че Доналд Тръмп само спекулира и прави трудно предвидими анонси на военни действия, но без повече конкретика. Друго предположение е, че се очаква съответният прозорец, за да бъдат нанесени военни удари. Целите на атака също могат да бъдат различни. Твърди се, че САЩ ще ударят ядрената програма на Иран или балистичните им ракети, за да ограничат способността на страната да атакува Израел и американските военни мощности в региона. Това каза дипломатът и съпредседател на Атлантическия съвет в България Иван Анчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Като цяло иранската държава се намира в един много труден период, откакто режимът дойде на власт. На първо място - общественият бунт срещу режима на аятоласите. От друга страна - прокситата на Иран бяха или заличени, или със силно намалени бойни способности, става дума за хутите в Йемен, „Хизбула” и „Хамас”. Затова може да се предположи, че сега е най-подходящият момент за Израел да решат своите проблеми с иранския режим и да се наруши тази ос на злото, която Техеран олицетворява”, каза още той.

Анчев обаче постави още един въпрос, кой би дошъл на власт, след край на режима в Иран. „Не считам, че наследникът на шаха ще бъде този нов лидер на Иран, който ще бъде лесно припознат от иранския народ”, допълни той.

Анчев коментира случващото се с досиетата на Джефри Епстийн. Той каза, че това е тема, за която ще се говори още много години, тъй като от тези документи ще излиза още и още информация, „която ще бъде четена с различни очила – про и анти”.

Той допълни, че от последните разсекретени файлове има много интересни данни – руската връзка. Според него точно тя може да се окаже "скрит коз", който да обяснява както вътрешно-, така и външнополитическите действия на Щатите. „Ако приемем, че в криминалната дейност, която Епстийн е развивал, има роля руското разузнаване, чрез „снабдяването” с млади момичета за световните лидери, могат да бъдат и обяснени някои от действията на Тръмп. Не трябва да подценяваме силата на досиетата „Епстийн”. Те имат силата на атомна бомба не само за САЩ, но и за света”, заяви още Анчев.

По отношение на възможността чуждестранните активи на „Лукойл” да бъдат закупени от Carlyle Анчев смята, че такава договореност между Тръмп и Путин не е изключена.

За апетитите на Тръмп спрямо Генландия Анчев смята, че е недопустимо в 21 век, спрямо държави, които са съюзници, да се говори, за „придобиване на територия на принципа – ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния”. Той беше категоричен, че САЩ могат да осигурят националната си сигурност по друг начин, а не така "хулигански".

