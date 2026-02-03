-
Консултации при президента: ГЕРБ-СДС с изненадващо предложение, ПП-ДБ искат служебният кабинет да направи ревизия
-
Александър Маринов: Предложението на ГЕРБ-СДС за нов председател на НС е прехвърляне на отговорност
-
ПП-ДБ: Трябват честни избори, предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря
-
ГЕРБ-СДС предлага избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
-
Търси се премиер: Кой е най-подходящ да оглави служебния кабинет
-
Правната комисия прие на второ четене промените в Изборния кодекс, ограничи секциите извън ЕС до 20
Милен Керемедчиев и Ангел Джамбазки с коментар по темата дали държавите на Стария континент се развиват равномерно
Застрашена ли е България от идеята за „Европа на две скорости”? Темата коментираха в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев и бившият евродепутат Ангел Джамбазки.
Керемедчиев е на мнение, че Европа е започнала да осъзнава, че трябва да се справя сама в геополитечски план. Разделение на Стария континент винаги е имало, допълни той и посочи, че страните, които са определяли общата политика на ЕС през годините, са били Германия, Великобритания и Франция. По негови думи не за пръв път Европа се групира по интереси.
"Европа на две скорости" - защо се стига до такава идея и каква е целта
Джамбазки смята, че „Европа на две скорости” реално означава, че „има хора първа, втора и трета ръка”, а това не трябва да бъде допускано. Той подчерта, че в самия договор за ЕС е предвидено никой да не пречи на държавите да работят заедно по тема, която смятат за важна. Джамбазки каза още, че след като България вече завърши пълния цикъл на интеграция в европейските институции – членство в ЕС, част от Шеген и единна валута, следва въпросът а сега накъде.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни