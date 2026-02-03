Застрашена ли е България от идеята за „Европа на две скорости”? Темата коментираха в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев и бившият евродепутат Ангел Джамбазки.

Керемедчиев е на мнение, че Европа е започнала да осъзнава, че трябва да се справя сама в геополитечски план. Разделение на Стария континент винаги е имало, допълни той и посочи, че страните, които са определяли общата политика на ЕС през годините, са били Германия, Великобритания и Франция. По негови думи не за пръв път Европа се групира по интереси.

"Европа на две скорости" - защо се стига до такава идея и каква е целта

Джамбазки смята, че „Европа на две скорости” реално означава, че „има хора първа, втора и трета ръка”, а това не трябва да бъде допускано. Той подчерта, че в самия договор за ЕС е предвидено никой да не пречи на държавите да работят заедно по тема, която смятат за важна. Джамбазки каза още, че след като България вече завърши пълния цикъл на интеграция в европейските институции – членство в ЕС, част от Шеген и единна валута, следва въпросът а сега накъде.

