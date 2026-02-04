Илон Мъск е сред най-разпознаваемите фигури в света на технологиите и бизнеса, но зад публичния му образ на визионер и предприемач се крият редица малко известни факти, които правят образа му меко казано ексцентричен.

Мъск е роден през 1971 г. в Претория, Южна Африка, и още в ранна възраст проявява изключителен интерес към компютрите. Според Biography на едва 12 години той създава и продава първата си компютърна игра „Blastar“ за 500 долара. Играта представлява прост космически шутър, но поставя началото на пътя му в софтуерното програмиране.

Детството му не е леко. Самият Мъск нееднократно е разказвал, че е бил жертва на тежък тормоз в училище, включително физическо насилие, което в един момент го изпраща в болница. Този период, по думите му, го е направил по-затворен, но и силно фокусиран върху книгите и науката.

Макар често да бъде възприеман като „незаслужил милиардер“, Мъск напуска Южна Африка на 17-годишна възраст почти без средства, за да избегне задължителната военна служба по време на апартейда. Първо заминава за Канада, а по-късно се установява в САЩ, където учи физика и икономика в Университета на Пенсилвания, пише BBC.

Малко известен факт е, че Мъск за кратко е приет в докторантска програма по физика в Станфорд, но напуска само след два дни, за да се посвети на интернет бизнеса в зората на технологичния бум. Решението се оказва ключово – първият му голям успех идва с компанията Zip2, продадена през 1999 г. за близо 300 милиона долара.

Въпреки днешния си статут на един от най-богатите хора в света, Мъск неведнъж е бил на ръба на фалита. През 2008 г. едновременно Tesla и SpaceX са в тежка финансова криза, а той инвестира почти цялото си лично състояние, за да ги спаси. По-късно признава, че е трябвало да взима пари за наем, според The Wall Street Journal.

Илон Мъск е известен и с нестандартния си начин на живот. Той твърди, че спи по няколко часа на нощ и често работи по 80 до100 часа седмично. В определени периоди дори живее в заводите на Tesla или в близост до стартовите площадки на SpaceX, за да бъде максимално близо до проектите си.

По-малко популярна е и ролята му в популяризирането на частния космически сектор. SpaceX е първата частна компания, която успешно изстрелва и приземява многократно използваема ракета – постижение, което значително променя икономиката на космическите полети.

