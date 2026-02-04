Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън изпробва уменията си като шивачка по време на визитата си в градчето Кардиган. Тя посети работилница за първокачествени дънки, притежавана от местно семейство.

Катрин призна, че в живота си е ушила само чифт пижами. Въпреки това тя опита да крои и шие популярния вид панталони.

Посещението в Уелс е първата ѝ самостоятелна визита за 2026 година. След шивашката авантюра принцесата позира за селфита с група доброжелатели, които чакаха на студа, за да се срещнат с член на кралското семейство.

