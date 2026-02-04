Украинските и руските преговарящи започнаха втория етап от организираните с американско посредничество мирни преговори в Абу Даби в опит да ускорят усилията за прекратяване на най-големия конфликт в Европа от Втората световна война, предадоха "Укринформ" и "Ройтерс".

Около 17:10 ч.(българско време) Диана Давитиян, говорителка на Рустем Умеровя, заяви, че към днешна дата преговорите са приключили. Тя добави, че „се планира“ разговорите да продължат на 5 февруари.

По-рано днес, 4 февруари, Русия настоя Украйна да приеме нейните условия за прекратяване на четиригодишната война и заяви, че в противен случай ще продължи инвазията си.

„Преговорният процес започна в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия. След това идва работата в отделни групи по конкретни направления, след което е планирана последваща съвместна синхронизация на позициите“, написа във Facobook секретарят на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. Той добави, че украинската делегация работи с ясни насоки от президента Володимир Зеленски, за да постигне достоен и траен мир.

Тристранните срещи ще продължат два дни.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че стратегията за преговаряне на неговия екип ще бъде променена след последните руски атаки, при която бяха използвани рекорден брой балистични ракети. Поразени бяха енергийни обекти в няколко региона, като най-много щети са нанесени в Киев и Запорожка област. Имаше загинали и ранени. Зеленски заяви, че очаква реакция от страна на САЩ.

"Именно Америка предложи да се прекратят ударите по енергийната инфраструктура по време на дипломатическите усилия и студения зимен период. Тази молба беше отправена лично от президента на САЩ. Но Русия отговори с рекордно използване на балистични ракети... Това говори много за всичко останало, което Москва обещава или може да обещае. Ако сега не държи на думата си, какво можем да очакваме по-късно?", коментира Зеленски.

⇒ През последната година администрацията на Доналд Тръмп оказва натиск както върху Киев, така и върху Москва, да намерят компромис и да сложат край на продължаващия вече четири години конфликт. Позициите на двете страни по ключови теми обаче остават раздалечени въпреки няколкото етапа на преговори с участието на американски официални представители. Най-чувствителните въпроси са исканията на Москва Киев да се откаже от територии, които все още контролира, както и съдбата на Запорожката АЕЦ – най-голямата атомна електроцентрала в Евопа, която се намира в окупираната от Русия част на Украйна. Като предусловие за сключването на каквото и да било споразумение Москва иска Киев да изтегли войските от цялата Донецка област в източната част на страната, включително от поредица силно укрепени градове, които са смятани за най-силните украински укрепления. Украйна иска конфликтът да бъде замразен по настоящата фронтова линия и отхвърля каквато и да било възможност за изтегляне на силите си. Русия към момента е окупирала около 20% от територията на Украйна, включително Крим и части от региона Донбас, които превзе преди началото на инвазията през 2022 година.

Редактор: Мария Барабашка