Антониу Гутериш нарече изтичането на споразумението "мрачен момент за международната сигурност и мира"
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че изтичането на договора "Нов СТАРТ", който ограничава стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ, е мрачен момент за международната сигурност и мира и призова двете страни възможно най-бързо да договорят нова рамка за контрол на оръжията за масово унищожение, предаде "Ройтерс".
"Нов СТАРТ", който изтече в полунощ, ограничава броя на ядрените бойни глави, с които САЩ и Русия могат да разполагат, както и на ракетите и бомбардировачите, предназначени за нанасяне на ядрен удар.
Ръководителят на ООН: Ударите на САЩ по Иран водят до „опасна ескалация“
"За първи път от повече от половин век се изправяме пред свят без каквито и да е обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ – двете държави, които притежават огромна част от световните запаси от ядрени оръжия", пише Гутериш в свое изявление. Той отбелязва, че загубата на трупани с десетилетия постижения около контрола на оръжията "не може да настъпи в по-лош момент" и предупреждава, че от десетилетия не е имало толкова голяма опасност от използването на ядрено оръжие. Генералният секретар на ООН обаче казва, че сега има възможност за рестарт и изграждане на режим за оръжеен контрол, който да отговаря на бързо развиващата се обстановка.
Изпитания на ядрените оръжия: Ще сложи ли Тръмп край на мораториума?
Гутериш приветства изразената от лидерите на двете страни нужда да се предотврати безконтролното разпространение на ядрените оръжия.
Видео:"Ройтерс"
"Светът сега очаква Русия и САЩ да превърнат думите в действия", посочва той. "Призовавам двете страни незабавно да се върнат на масата за преговори и да се споразумеят за нова рамка", пише в заключение генералният секретар на ООН.Редактор: Станимира Шикова
