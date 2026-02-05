Временният президент на Венецуела Делси Родригес е провела среща с ръководители на петролните компании Repsol (Испания) и Maurel & Prom (Франция). Това се случва месец след като САЩ свалиха лидера на страната Николас Мадуро, съобщиха от Венецуелската държавна петролна компания PDVSA.

В две изявления PDVSA посочи, че Родригес е обсъдила с Repsol „укрепване на енергийния суверенитет на страната чрез уважение и взаимноизгодно сътрудничество“, а с Maurel & Prom - консолидиране на „стратегически съюзи, които засилват производствения капацитет на енергийния сектор“.

И двете компании оперират във Венецуела, но дейността им често е била затруднявана от американските санкции.

