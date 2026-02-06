Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие би било положителен сигнал за международния имидж на страната, но реалистичността на тази цел до края на 2026 г. остава под въпрос. Това коментираха предприемачът Таня Скринска и Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите на Таня Скринска членството в ОИСР по принцип носи престиж, но тя изрази песимизъм относно възможността България да изпълни всички изисквания в поставения срок. „По-скоро съм скептична, че това може да се случи до края на 2026 г.“, заяви тя.

Росен Желязков и генералният секретар на ОИСР представиха доклад за икономическото развитие на България за 2025 г.

Михаил Кръстев подчерта, че имиджът е от ключово значение за страна като България, която през последните години не успява да привлече значителни чуждестранни инвестиции. Според него ОИСР е „клубът на богатите“, а членството в него изисква сериозни реформи. Една от основните препоръки към България, по думите му, е промяна на данъчната система в посока въвеждане на прогресивно облагане вместо сегашния плосък данък.

„В момента България привлича инвеститори основно с ниска данъчна тежест и ниско заплащане на труда. Прогресивният данък означава увеличаване на данъчната тежест“, посочи Кръстев и добави, че страната няма как нито в краткосрочен план, нито в рамките на следващите години да се конкурира с държавите от Централна Европа.

Таня Скринска също изрази притеснения, че промяна в данъчната политика може да има отрицателен ефект върху инвестиционната среда. Според нея основният проблем не е само данъчният модел, а липсата на кадри и ясна стратегия за развитието на човешкия капитал. „Имаме недостиг на квалифицирани служители и липсва ефективна връзка между университетите и бизнеса“, отбеляза тя.

От своя страна Михаил Кръстев определи демографската криза като най-трудния за решаване проблем пред българската икономика. „Нямаме хора, които да поддържат бизнеса“, каза той.

В по-широк контекст Таня Скринска коментира, че Европа като цяло изостава от глобалните икономически процеси и по думите ѝ рецесията на континента вече е факт.

